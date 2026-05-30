Pierwsze godziny 007 First Light mogą wprowadzić graczy w błąd

Twórcy serii Hitman przygotowali przygodę agenta 007, ale początek gry nie pokazuje jej największych atutów.

Od momentu zapowiedzi 007 First Light wielu graczy zastanawiało się, jak studio IO Interactive poradzi sobie z marką Jamesa Bonda. Duńczycy mają ogromne doświadczenie w tworzeniu serii Hitman, słynącej z otwartych poziomów i swobody działania. Okazuje się jednak, że początek nowej produkcji może sprawić dość mylne wrażenie. 007 First Light nie ujawnia od razu swoich największych atutów Jak zauważa serwis ComicBook.com, pierwsza misja jest zaskakująco liniowa. Niedawno zresztą zostały ujawnione jej szczegóły za sprawą opublikowanym gameplayu. Gracze skradują się w wysokiej trawie, podążają wyznaczonymi ścieżkami i wykonują kolejne zadania według jasno określonego scenariusza. Nie brakuje także efektownych sekwencji akcji, ale początkowo trudno dostrzec elementy, z których słynęli twórcy Hitmana.

Dla części fanów może to być rozczarowujące. Studio przez lata budowało swoją renomę dzięki poziomom przypominającym rozbudowane piaskownice, pozwalające realizować cele na wiele różnych sposobów. Tymczasem pierwsze godziny 007 First Light sprawiają wrażenie bardziej typowej gry akcji niż szpiegowskiego sandboksa. Narracja rozwija się w wyraźnie filmowy, zamknięty sposób.

Sytuacja zmienia się jednak wraz z kolejnymi misjami. Z czasem lokacje stają się coraz większe, a gracze otrzymują więcej swobody. Szczególnie ma wyróżniać się misja rozgrywająca się na Słowacji, gdzie Bond trafia do luksusowego kompleksu pełnego możliwości, przypominającego najlepsze poziomy z serii Hitman. To właśnie wtedy gra zaczyna pokazywać swój prawdziwy charakter. Misje można przechodzić po cichu, korzystać z podstępów, wdawać się w bójki lub rozwiązywać problemy siłą. Twórcy regularnie zmieniają tempo zabawy, przeplatając otwarte etapy pościgami, strzelaninami i widowiskowymi sekwencjami rodem z filmów o Bondzie. Wiele wskazuje więc na to, że 007 First Light nie będzie kolejną prostą grą akcji. Pierwsze misje pełnią przede wszystkim rolę rozbudowanego samouczka, a prawdziwe możliwości produkcji ujawniają się dopiero później. Dla fanów Hitmana może to być dobra wiadomość, choć jednocześnie szkoda, że gra nie pokazuje swoich najmocniejszych stron już od samego początku. Najwyraźniej warto uzbroić się w cierpliwość. Przeczytaj recenzję gry 007 First Light

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










