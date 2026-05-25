James Bond wraca do gier po 14 latach. Twórcy pokazali pierwsze 13 minut nowego 007

Uwaga, materiał wideo zdradza istotne elementy fabuły gry.
Fani James Bond w końcu dostali konkretny materiał z nowej gry. I wygląda na to, że szykuje się jedna z największych zmian w historii growego agenta 007. IO Interactive opublikowało właśnie pierwsze 13 minut 007 First Light — nowej gry o Bondzie, która ma być początkiem zupełnie świeżej wersji słynnego szpiega.
007 First Light – pierwsze 13 minut gry
To jednocześnie wielki powrót marki do świata gier. Ostatnia całkowicie nowa produkcja z Bondem, 007 Legends, ukazała się jeszcze w 2012 roku. Nowe otwarcie stawia jednak na coś zupełnie innego niż filmy. First Light pokaże młodego Jamesa Bonda tuż po dołączeniu do MI6. Zamiast doświadczonego agenta dostajemy bohatera dopiero uczącego się fachu i zdobywającego status „00”.
Pierwsze minuty gry prezentują dość efektowne otwarcie. Bond wraz z grupą agentów trafia na misję związaną z tajemniczym sygnałem cieplnym. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli — śmigłowiec zostaje strącony, a bohater budzi się na wyspie pełnej wraków i wrogów. Potem robi się już bardziej „bondowsko”.
GramTV przedstawia:
Gameplay pokazuje skradanie, infiltrację bazy przeciwników i nowy system Instinct, który ma pozwalać Bondowi wykorzystywać spryt oraz improwizację podczas misji. IO Interactive zapowiada też większą swobodę w przechodzeniu poziomów. Twórcy ujawnili również, że główny wątek fabularny ma wystarczyć na około 20 godzin zabawy. First Light ma być jednak czymś więcej niż tylko kolejną grą z Bondem. Produkcja mocno odcina się od klasycznej formuły znanej z filmów i książek Iana Fleminga. Pojawi się nowy główny antagonista, a postacie takie jak M czy Miss Moneypenny otrzymają nowe interpretacje.
Premiera gry już za kilka dni. Gra trafi w ręce graczy już 27 maja i będzie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Później produkcja ma trafić także na Switcha 2.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!