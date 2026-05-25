James Bond wraca do gier po 14 latach. Twórcy pokazali pierwsze 13 minut nowego 007

Fani James Bond w końcu dostali konkretny materiał z nowej gry. I wygląda na to, że szykuje się jedna z największych zmian w historii growego agenta 007. IO Interactive opublikowało właśnie pierwsze 13 minut 007 First Light — nowej gry o Bondzie, która ma być początkiem zupełnie świeżej wersji słynnego szpiega.

To jednocześnie wielki powrót marki do świata gier. Ostatnia całkowicie nowa produkcja z Bondem, 007 Legends, ukazała się jeszcze w 2012 roku. Nowe otwarcie stawia jednak na coś zupełnie innego niż filmy. First Light pokaże młodego Jamesa Bonda tuż po dołączeniu do MI6. Zamiast doświadczonego agenta dostajemy bohatera dopiero uczącego się fachu i zdobywającego status „00”.