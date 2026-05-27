Wyciekła nowa gra LEGO

Wygląda na to, że LEGO szykuje kolejną niespodziankę dla graczy. Tym razem może chodzić o projekt skierowany do fanów budowania ogromnych miast.

Coś dla fanów popularnych klocków i gier wideo. Do sieci trafiły informacje sugerujące istnienie gry LEGO Skylines. Tytuł został zauważony w koreańskim systemie klasyfikacji wiekowej gier, co bardzo często bywa pierwszym sygnałem przed oficjalną zapowiedzią. Najciekawsze jest jednak to, kto ma odpowiadać za projekt.

Już wkrótce może zostać ogłoszone LEGO Skylines

Według wpisu wydawcą gry jest Paradox Interactive — firma stojąca między innymi za serią Cities: Skylines. To od razu uruchomiło lawinę spekulacji. Wielu graczy zakłada, że LEGO Skylines może być spin-offem popularnych city builderów, tyle że osadzonym w świecie kultowych klocków. Projekt zapowiada się ambitnie.