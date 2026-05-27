Wyciekła nowa gra LEGO

Jakub Piwoński
2026/05/27 07:30
Wygląda na to, że LEGO szykuje kolejną niespodziankę dla graczy. Tym razem może chodzić o projekt skierowany do fanów budowania ogromnych miast.

Coś dla fanów popularnych klocków i gier wideo. Do sieci trafiły informacje sugerujące istnienie gry LEGO Skylines. Tytuł został zauważony w koreańskim systemie klasyfikacji wiekowej gier, co bardzo często bywa pierwszym sygnałem przed oficjalną zapowiedzią. Najciekawsze jest jednak to, kto ma odpowiadać za projekt.

Już wkrótce może zostać ogłoszone LEGO Skylines

Według wpisu wydawcą gry jest Paradox Interactive — firma stojąca między innymi za serią Cities: Skylines. To od razu uruchomiło lawinę spekulacji. Wielu graczy zakłada, że LEGO Skylines może być spin-offem popularnych city builderów, tyle że osadzonym w świecie kultowych klocków. Projekt zapowiada się ambitnie.

Na razie ani LEGO, ani Paradox nie skomentowali sprawy. Sam fakt pojawienia się gry w bazie klasyfikacyjnej sugeruje jednak, że oficjalna prezentacja może nastąpić już wkrótce. Najbardziej prawdopodobnym miejscem wydaje się Summer Game Fest. W poprzednich latach LEGO regularnie wykorzystywało tę imprezę do zapowiadania nowych produkcji.

Warto przypomnieć, że marka LEGO coraz śmielej eksperymentuje z gatunkami gier. Dla Paradoxu byłby to z kolei ciekawy sposób na dotarcie do znacznie szerszej publiczności niż tradycyjne strategie ekonomiczne. Na razie pozostaje jednak czekać na oficjalne potwierdzenie. Jeśli przeciek okaże się prawdziwy, LEGO Skylines może być jedną z bardziej nietypowych zapowiedzi tegorocznego sezonu konferencji gamingowych.

Tymczasem, fani klocków i gier żyją premierą nowej produkcji z udziałem Batmana. Nowa gra zbiera bardzo dobre oceny. Przeczytajcie naszą recenzję gry LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza.

Źródło:https://gamerant.com/lego-skylines-leaked/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Tidek
Gramowicz
Dzisiaj 07:43

Uuu, ja się jaram. CS2 rozczarowało, to może wariant Lego będzie lepszy 🙂




