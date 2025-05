Pierwsza recenzja DOOM: The Dark Ages w sieci. Pochwały dla "innowacyjnej" rozgrywki

Choć oficjalna premiera DOOM: The Dark Ages dopiero przed nami, do sieci trafiła pierwsza recenzja gry. Jeden z graczy na Reddicie postanowił złamać embargo, które obowiązuje do jutra, czyli 9 maja, do godziny 16:00 (wtedy też poznacie nasze wrażenia z gry) i podzielił się swoimi wrażeniami z rozgrywki, publikując obszerną opinię. Osoba o nicku Spartan-G337 poinformowała, że udało jej się wcześniej zdobyć edycję kolekcjonerską nowego DOOM-a, dzięki czemu miała okazję wcześniej uruchomić ten tytuł.

DOOM: The Dark Ages – pierwsza opinia o grze trafiła do sieci

Według przecieku gra oferuje aż 22 misje, które są zauważalnie dłuższe i bardziej rozbudowane niż te znane z Doom Eternal i Doom (2016). Gracz przyznaje, że na ukończenie pierwszych dziesięciu misji potrzebował około 9 godzin, a produkcja zachwyca płynnością działania, domyślnie oferując ray tracing przy 60 FPS.