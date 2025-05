Premiera DOOM: The Dark Ages coraz bliżej. Już 9 maja o godzinie 16:00 przeczytacie recenzję

Wkrótce swoją premierę będzie miało DOOM: The Dark Ages, a my informujemy, że naszą recenzję przeczytacie już 9 maja.

DOOM: The Dark Ages to nadchodząca gra akcji FPS od studia id Software, będąca prequelem uznanych tytułów DOOM (2016) i DOOM Eternal. Premiera gry zaplanowana jest na 15 maja 2025 roku i będzie dostępna na platformach Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC, ale my swoją recenzję zarówno na stronie jak i na naszym kanale YouTube przeczytacie i obejrzycie już 9 maja o godzinie 16:00.

Już 9 maja o godzinie 16:00 na naszej stronie pojawi się recenzja długo wyczekiwanego tytułu DOOM: The Dark Ages. Fani krwawej rozwałki i mrocznych klimatów mogą zacierać ręce, a my sprawdzimy, czy nowa odsłona kultowej serii dorównuje swoim poprzednikom. Kto wie? Może nawet wyprowadzi markę na zupełni nowy poziom?

Akcja gry przenosi graczy do mrocznych czasów średniowiecza, gdzie wcielają się w postać DOOM Slayera, legendarnego wojownika walczącego z siłami piekła. W przeciwieństwie do poprzednich części, The Dark Ages kładzie większy nacisk na narrację, oferując głębsze spojrzenie na pochodzenie gniewu DOOM Slayera. Gracze poznają zarówno frakcje wspierające Slayera, jak i te, które chcą go zniszczyć lub podporządkować swoim celom.



DOOM: The Dark Ages skupia się na bardziej taktycznym i przemyślanym podejściu do walki. Gracze będą angażować się w bezpośrednie starcia, wykorzystując nowe mechaniki, takie jak „Shield Saw” – tarczę z wbudowaną piłą, umożliwiającą blokowanie, parowanie i atakowanie jednym ruchem. Dodatkowo, dostępne będą nowe bronie, takie jak „Skull Crusher”. Gra wprowadza również bitwy na dużą skalę, w tym możliwość dosiadania cybernetycznego smoka oraz pilotowania 30-piętrowego mecha Atlan w walce z wrogami.