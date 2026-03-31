The Legend of Zelda po polsku? Gracze ruszyli z petycją do Nintendo

W opisie petycji możemy wyczytać:

Seria The Legend of Zelda jest jedną z najbardziej uwielbianych serii gier wideo na świecie. Również w Polsce ma dużą i oddaną społeczność graczy, którzy od wielu lat wspierają Nintendo, kupując konsole oraz gry tej firmy.

Niestety dwie z największych odsłon na Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – wciąż nie posiadają polskich napisów.

Polska jest jednym z największych rynków graczy w Europie – liczy ponad 20 milionów graczy. W naszym kraju sprzedano setki tysięcy konsol Nintendo Switch, a dziesiątki tysięcy graczy kupiło gry z serii Zelda.

Mimo to polscy gracze muszą przeżywać te niezwykłe przygody z barierą językową.

Byłby to [dodanie języka polskiego – przyp. red.] ogromnie ważny gest wobec polskiej społeczności Nintendo i pozwoliłby jeszcze większej liczbie graczy w pełni doświadczyć magii królestwa Hyrule.

Dziękujemy za wszystkie wspaniałe przygody, które stworzyliście. Mamy nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli przeżyć je również w języku polskim.