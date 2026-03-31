The Legend of Zelda po polsku? Gracze ruszyli z petycją do Nintendo

W tym roku Nintendo niespodziewanie zmieniło swoją filozofię względem Polski. Zaczęły bowiem pojawiać się spolszczenia znanych gier.
Po polsku zagramy już w Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Super Mario Party Jamboree oraz Super Mario Bros. Wonder. Czegoś tu jednak brakuje.
Petycja o spolszczenie dla dwóch odsłon The Legend of Zelda
Społeczność skupiona wokół gier Nintendo liczyła, że kolejnym ruchem będzie spolszczenie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Na razie jednak przygody Linka nie doczekały się wersji w naszym języku i nie zanosi się, by prędko miało się to zmienić. W tej sytuacji sprawy w swoje ręce postanowili wziąć gracze i już kilka tygodni temu uruchomili petycję w tej sprawie. W uzasadnieniu osoby odpowiedzialne zwróciły uwagę, że dodanie polskich napisów do The Legend of Zelda pomogłoby m.in. nowym graczom dopiero odkrywającym uniwersum czy też młodym odbiorcom dopiero uczącym się języka angielskiego.
W opisie petycji możemy wyczytać:
Seria The Legend of Zelda jest jedną z najbardziej uwielbianych serii gier wideo na świecie. Również w Polsce ma dużą i oddaną społeczność graczy, którzy od wielu lat wspierają Nintendo, kupując konsole oraz gry tej firmy.
Niestety dwie z największych odsłon na Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – wciąż nie posiadają polskich napisów.
Polska jest jednym z największych rynków graczy w Europie – liczy ponad 20 milionów graczy. W naszym kraju sprzedano setki tysięcy konsol Nintendo Switch, a dziesiątki tysięcy graczy kupiło gry z serii Zelda.
Mimo to polscy gracze muszą przeżywać te niezwykłe przygody z barierą językową.
Byłby to [dodanie języka polskiego – przyp. red.] ogromnie ważny gest wobec polskiej społeczności Nintendo i pozwoliłby jeszcze większej liczbie graczy w pełni doświadczyć magii królestwa Hyrule.
Dziękujemy za wszystkie wspaniałe przygody, które stworzyliście. Mamy nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli przeżyć je również w języku polskim.
Cała sprawa dotychczas nie zebrała jednak przesadnie dużego rozgłosu. Dość powiedzieć, że gdyby nie serwis PPE, prawdopodobnie nam sprawa również by umknęła. W efekcie w momencie pisania tego newsa udało się zebrać niewiele ponad 700 podpisów. Jeżeli więc również wam zależy na tym, by Breath of the Wild oraz Tears of the Kingdom doczekały się polskiej wersji językowej, możecie wejść pod ten adres i podpisać się pod petycją. Oczywiście nie ma pewności, czy nawet w przypadku dużego zaangażowania społeczności uda się wpłynąć na decyzję Nintendo. Niemniej stanowić ona będzie swoistą manifestację oczekiwań wcale nie tak małej polskiej społeczności Nintendo Switch.
