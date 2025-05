Pięcioletnia batalia dobiegła końca. Fortnite oficjalnie powraca na urządzenia Apple

Jakiś czas temu informowaliśmy o trwającej blokadzie Fortnite na iOS . Teraz gracze będą mogli wreszcie świętować. Po długotrwałej, pięcioletniej batalii z Apple, gra ponownie stała się dostępna na urządzeniach z systemem iOS. Konflikt rozpoczął się w 2020 roku, kiedy to Fortnite został usunięty ze sklepu Apple App Store w wyniku sporu pomiędzy Apple a Epic Games.

Punktem zwrotnym okazała się interwencja sądu w Stanach Zjednoczonych. To działanie ze strony wymiaru sprawiedliwości zdaje się być czynnikiem, który przyspieszył powrót gry na platformę. Sędzia wydał nakaz zobowiązujący Apple do wyjaśnienia, dlaczego gra battle royale wciąż jest blokowana, pomimo wcześniejszych orzeczeń sądowych, które zezwalały na jej powrót do sklepu.

Oficjalne potwierdzenie powrotu nadeszło od samego Epic Games. Firma ogłosiła w mediach społecznościowych, że „Fortnite POWRÓCIŁ do App Store w Stanach Zjednoczonych, dostępny na urządzeniach iPhone i iPad. Gra jest także dostępna za pośrednictwem Epic Games Store oraz AltStore na obszarze Unii Europejskiej”.

