Apple blokuje powrót Fortnite na iOS. Epic Games potwierdza decyzję

Epic Games ogłosiło, że technologiczny gigant Apple zablokował próbę ponownego wprowadzenia Fortnite do swojego sklepu z aplikacjami iOS App Store. Proces powrotu gry na urządzenia Apple rozpoczął się od oficjalnego zgłoszenia jej do standardowej procedury przeglądu przez Apple 9 maja 2025 roku. Już kilka dni później, 14 maja, Tim Sweeney, dyrektor generalny Epic Games informował na platformie X, że Apple wciąż nie wydało zgody.

Jak przypomina VGC , to wydarzenie stanowi kolejny rozdział w długotrwałym sporze prawnym między Epic Games a Apple, który trwa od 2020 roku. Konflikt rozpoczął się z powodu kwestionowania przez Epic Games polityki Apple dotyczącej pobierania 30% prowizji od transakcji w aplikacjach dostępnych w App Store oraz narzucanego deweloperom zakazu stosowania alternatywnych metod płatności.

16 maja oficjalny profil Fortnite potwierdził blokadę, stwierdzając wprost: „Apple zablokowało nasze zgłoszenie Fortnite”. W efekcie tej decyzji, Epic Games nie może udostępnić Fortnite w amerykańskim App Store ani w dedykowanym Epic Games Store dla iOS w Unii Europejskiej. Bezpośrednią konsekwencją jest to, że Fortnite pozostanie niedostępny na urządzeniach mobilnych Apple dla graczy na całym świecie, dopóki blokada nie zostanie formalnie cofnięta.

W 2020 roku Epic próbowało przełamać ten monopol, wprowadzając własną opcję płatności w Fortnite. Apple zareagowało szybko i zdecydowanie – gra została usunięta z App Store, a konto deweloperskie Epic zamknięte.

Mimo że w 2021 roku sąd wydał nakaz zobowiązujący Apple do zezwolenia deweloperom na umieszczanie linków do zewnętrznych płatności, firma wprowadziła kontrowersyjną 27% prowizję od takich zakupów i wyświetlała użytkownikom ostrzeżenia dotyczące rzekomego ryzyka korzystania z metod płatności poza systemem Apple. Przełom nastąpił na początku maja bieżącego roku, kiedy amerykański sędzia wydał kolejny nakaz, zmuszający Apple do zaprzestania zarówno pobierania tej 27% prowizji, jak i wyświetlania wspomnianych ostrzeżeń.

Bezpośrednio po tym korzystnym dla Epic orzeczeniu, firma publicznie ogłosiła, że aktywnie przygotowuje się do ponownego udostępnienia Fortnite'a w iOS App Store jeszcze w maju, korzystając z otwierających się możliwości prawnych i spodziewając się szybkiej akceptacji. Jednakże, pomimo sądowego orzeczenia i zapowiedzi szybkiego powrotu, proces akceptacji gry przez Apple uległ znaczącemu opóźnieniu, a ostatecznie zakończył się formalną blokadą. Zgodnie z najnowszym komunikatem Epic, blokada przez Apple faktycznie uniemożliwiła powrót tytułu na platformę iOS.

