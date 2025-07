Persona 3 Reload trafi na Nintendo Switch 2. Premiera jeszcze w tym roku

Dzisiejszy Nintendo Direct Partner Showcase przyniósł informacje dotyczące między innymi Dragon Ball: Sparking! ZERO, a także Cronos: The New Dawn. ATLUS natomiast oficjalnie zapowiedział premierę Persona 3 Reload na konsolę Nintendo Switch 2. Data debiutu została ustalona na 23 października 2025 roku.

Persona 3 Reload – data premiery na Nintendo Switch 2

Persona 3 Reload stanowi odświeżenie klasycznego tytułu RPG, który pierwotnie ukazał się 2 lutego 2024. Tytuł trafi wkrótce na Nintendo Switch 2, wzbogacając bibliotekę konsoli. Dołącza on do listy zapowiedzianych gier na Switch 2, wśród których znajdują się już takie tytuły jak Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection oraz wspomniane Cronos: The New Dawn.