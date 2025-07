Cronos: The New Dawn ma datę premiery. Poznaliśmy też cenę polskiej gry

Bloober Team, polskie studio deweloperskie, oficjalnie potwierdziło globalną datę premiery swojej najnowszej produkcji. Cronos: The New Dawn ma ukazać się na rynku 5 września 2025 roku. Ogłoszenie to, przedstawione w komunikacie firmy, obejmuje wydanie gry na różnorodne platformy, w tym komputery osobiste, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Cronos: The New Dawn – data premiery, cena, wersja na Nintendo Switch 2

Cronos: The New Dawn pojawiło się też na dzisiejszym Nintendo Direct Partner Showcase. Gra, poza wymienionymi wyżej platformami, trafi bowiem również na Nintendo Switch 2. Dodatkowo dziś rusza przedsprzedaż tytułu.