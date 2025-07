Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection oficjalnie. Zobacz zwiastun z Nintendo Direct

Wraz z zapowiedzią ukazał się zwiastun Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

W tej opowieści gracze wcielają się w spadkobiercę Azurii. Obdarzony wyjątkowymi zdolnościami, bohater zostaje liderem Strażników oraz jedynym Jeźdźcem Rathalosa w królestwie. Z oddaniem wypełnia swoje obowiązki, chroniąc potwory i badając tajemnicze kryształy jaj. Jednak przełomowe wydarzenie skłania go do podjęcia śledztwa w sprawie dziwnych zjawisk zagrażających światu. W poszukiwaniu prawdy wyrusza do zakazanej krainy położonej na północ od Meridianu. – czytamy w komunikacie prasowym.