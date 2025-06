People Can Fly ma poważne kłopoty. Anulowano dwa projekty i zapowiedziano zwolnienia

Chcemy wyrazić nasz głęboki żal i smutek związany z tym, jak potoczyły się te wydarzenia, oraz szczere podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych projektów do tej pory - - przekazał prezes studia Sebastian Wojciechowski.

Zawieszenie projektu Gemini jest konsekwencją tego, że wydawca nie przedstawił nam projektu dalszego aneksu do umowy wydawniczej, określającego warunki realizacji kolejnych kamieni milowych w tym projekcie, a także braku komunikacji ze strony wydawcy co do jego chęci kontynuowania lub zakończenia prac nad grą

People Can Fly to studio z ponad 20-letnią historią, znane z takich tytułów jak Painkiller, Bulletstorm, Gears of War: Judgment czy Outriders wydane przez Square Enix. W latach 2012–2015 studio należało do Epic Games.

Obecnie zespół pracuje nad kilkoma projektami, w tym nad Gears of War: E-Day zapowiedzianym na Xboxa oraz nieogłoszoną jeszcze grą opartą na marce należącej do PlayStation.

W kwietniu studio ogłosiło także anulowanie gry Project Dagger, kooperacyjnego RPG akcji, nad którym pracowało od kilku lat. Po wycofaniu się pierwotnego wydawcy, Take-Two Interactive, People Can Fly planowało samodzielnie wydać grę, jednak finalnie projekt został porzucony.