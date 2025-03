Tworzą nowe Gears of War, a teraz także grę dla Sony. Czym jest Projekt Delta od People Can Fly?

People Can Fly rozwija kolejny projekt, tym razem we współpracy z Sony. Firma poinformowała w swoim najnowszym raporcie, że zawarła z Sony Interactive Entertainment umowę produkcyjną na stworzenie „prototypu nowej gry”, znanej pod nazwą kodową jako Projekt Delta. Co ciekawe, nie jest to autorski projekt polskiego dewelopera, ale gra oparta na licencji należącej do Sony. Niestety nie otrzymaliśmy żadnych wskazówek dotyczące tego, czy Projekt Delta to produkcja ze znanej już marki, czy też People Can Fly będzie rozwijać zupełnie nową serię.

Sam raport również nie zdradza żadnych istotnych informacji o kolejnej grze polskiego studia. Dowiadujemy się jedynie, że People Can Fly podpisało umowę z Sony na zrobienie nowej gry, co jest zgodne ze strategią studia przedstawioną jeszcze na początku 2023 roku, w której firma ma przyjmować atrakcyjne zlecenia z renomowanymi partnerami w modelu pracy na zlecenie. Pełną treść komunikatu przeczytacie poniżej.