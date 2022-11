Pentiment mógł nie powstać, gdyby nie Xbox Game Pass – podkreśla reżyser gry

Bez [Game Passa – dop. red.] byłoby to pewnie niemożliwe. Stara mentalność wydawców i deweloperów jest na ogół skupiona na większych inwestycjach, które przynoszą większe zyski, a nie o to chodzi w tym ekosystemie. Game Pass to jedyny sposób, by Pentiment był opłacalny – wyjaśnił Sawyer.