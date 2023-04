Redfall z kolejnymi szczegółami. Poznaliśmy zalecane wymagania sprzętowe na PC

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Redfall, który skupiał się na prezentacji ostatniej grywalnej postaci . Premiera nowej produkcji twórców serii Dishonored zbliża się natomiast wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że zarówno wydawca, jak i deweloperzy dzielą się kolejnymi szczegółami na temat wspomnianego tytułu. Wczoraj do sieci trafiły bowiem zalecane wymagania sprzętowe gry na PC.

Na koniec przypomnijmy, że Redfall zadebiutuje na PC i Xbox Series X/S już 2 maja 2023 roku, czyli w najbliższy wtorek. Warto pamiętać, że nowa produkcja Arkane Studios w dniu swojej premiery trafi też do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z pokazu przedpremierowego: Zagrałem w Redfall – samotnie to niezbyt porywające.

