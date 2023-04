Redfall z prezentacją czwartej postaci. Nowy zwiastun przedstawia Devindera

Bohaterem wspomnianego zwiastuna jest Devinder Crousley, czyli kryptozoolog i ambitny wynalazca . Bohater wybrał się na wyspę Redfall, by promować swoją najnowszą książkę, ale wówczas władzę nad tytułową wyspą przejęły wampiry. Na szczęście dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu Crousley zdołał stworzyć własne uzbrojenie do walki z krwiopijcami.

Kilka dni temu w sieci pojawił się nowy zwiastun Redfall, którego gwiazdą była Remi de la Rosa . Bethesda oraz Arkane Studios nie zwalniają jednak tempa, ponieważ do sieci trafił kolejny materiał promocyjny ze wspomnianej produkcji. Trailer skupia się na prezentacji czwartej – i zarazem ostatniej – postaci, w którą gracze będą mogli wcielić się w nadchodzącej produkcji twórców serii Dishonored.

Po latach trudów przy tworzeniu nowoczesnej technologii służącej do badań nadprzyrodzonych zjawisk wszystko w końcu zaczęło mieć sens. Potwory w Redfall są prawdziwe, a wynalazki Devindera działają. Używając ich do walki z wampirami, dokumentuje każdy swój krok. Jeśli zdoła ujść z życiem, będzie miał wszelkie potrzebne dowody – czytamy w opisie postaci na oficjalnej stronie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Redfall zadebiutuje na PC i Xbox Series X/S już 2 maja bieżącego roku. Warto pamiętać, że nowa produkcja Arkane Studios w dniu swojej premiery trafi też do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z pokazu przedpremierowego: Zagrałem w Redfall – samotnie to niezbyt porywające.