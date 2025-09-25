Zaloguj się lub Zarejestruj

Pełen akcji zwiastun 007: First Light przedstawia nową postać. Do obsady dołącza Gemma Chan

Patrycja Pietrowska
2025/09/25 13:15
Aktorka znana między innymi z Crazy Rich Asians pojawi się w 007: First Light.

Niedawno IO Interactive zapewniło, że 007: First Light zapewni graczom satysfakcjonującą wymianę ognia. Tytuł ma również oferować największe misje w historii studia. Tymczasem deweloperzy podzielili się nowym trailerem z fragmentami rozgrywki, który przedstawia nową postać i dołączającą do obsady Gemmę Chan.

007: First Light
007: First Light

IO Interactive prezentuje nową bohaterkę w 007: First Light – Gemma Chan jako Dr. Tan

Gemma Chan, która zyskała popularność dzięki rolom w takich filmach jak Crazy Rich Asians oraz Marvel’s Eternals, zaprezentowana została w nowym gameplay trailerze 007: First Light. Aktorka użycza swojej postaci głosu oraz wyglądu. Chan wciela się w Dr. Selinę Tan, opisywaną jako błyskotliwą i pełną pasji. W strukturach MI6 jej funkcja jest ważna dla rozwoju Bonda.

Dr. Tan to postać stworzona specjalnie na potrzeby tej gry. Jej odpowiedzialność polega na nadzorowaniu innowacyjnego programu, który ma za zadanie testować i doskonalić umiejętności najlepiej rokujących rekrutów brytyjskiego wywiadu.

Wśród potwierdzonych członków obsady znajdują się: Patrick Gibson jako James Bond, Priyanga Burford w roli M, Alastair Mackenzie jako Q Kiera Lester jako Miss Moneyponey oraz Lennie James jako John Greenway. 007 First Light ukaże się 27 marca 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/09/25/007-first-light-adds-gemma-chan/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

