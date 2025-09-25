Pełen akcji zwiastun 007: First Light przedstawia nową postać. Do obsady dołącza Gemma Chan

Aktorka znana między innymi z Crazy Rich Asians pojawi się w 007: First Light.

Niedawno IO Interactive zapewniło, że 007: First Light zapewni graczom satysfakcjonującą wymianę ognia. Tytuł ma również oferować największe misje w historii studia. Tymczasem deweloperzy podzielili się nowym trailerem z fragmentami rozgrywki, który przedstawia nową postać i dołączającą do obsady Gemmę Chan.

IO Interactive prezentuje nową bohaterkę w 007: First Light – Gemma Chan jako Dr. Tan

Gemma Chan, która zyskała popularność dzięki rolom w takich filmach jak Crazy Rich Asians oraz Marvel’s Eternals, zaprezentowana została w nowym gameplay trailerze 007: First Light. Aktorka użycza swojej postaci głosu oraz wyglądu. Chan wciela się w Dr. Selinę Tan, opisywaną jako błyskotliwą i pełną pasji. W strukturach MI6 jej funkcja jest ważna dla rozwoju Bonda.