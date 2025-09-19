Zaloguj się lub Zarejestruj

IO Interactive zapewnia, że 007: First Light zaoferuje graczom satysfakcjonującą wymianę ognia

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/19 12:50
Podobno strzelanie w 007: First Light nie będzie ostatnią deską ratunku jak w serii Hitman.

Nadchodząca gra 007: First Light od IO Interactive pozwoli graczom mierzyć się z przeciwnikami nie tylko po cichu, ale także przy pomocy broni palnej. Jak ujawnił w rozmowie z serwisem PC Gamer reżyser rozgrywki Andreas Krogh, walka będzie w pełni satysfakcjonującą alternatywą dla skradania.

007: First Light
007: First Light

007: First Light ma zaoferować satysfakcjonujące strzelanie

W serii Hitman walka była traktowana jako swego rodzaju porażka. Większość graczy starała się jej unikać, a sama mechanika strzelania była celowo wymagająca. W przypadku nowej gry o Bondzie twórcy odwracają tę filozofię. Andreas Krogh wytłumaczył:

Tym razem mamy bohatera, dla którego walka dystansowa jest realną opcją. Strzelanie ma być płynne, responsywne i po prostu przyjemne.

IO Interactive chce, aby gracze mogli podejść do misji na różne sposoby, czyli próbując skradania, a gdy coś pójdzie nie tak, równie dobrze bawić się w otwartej wymianie ognia. Na początku gry, gracze nie usłyszą jeszcze ikonicznego motywu Jamesa Bonda. Jak wyjaśnił dyrektor audio i misji Dominic Vega, bohater musi zapracować zarówno na swój kod 007, jak i na muzyczne symbole, które od dekad kojarzą się z serią. Ścieżkę dźwiękową tworzy duet kompozytorski The Flight (Joe Henson i Alexis Smith), łączący klasyczne brzmienia orkiestrowe z nowoczesnymi akcentami.

W ostatnim czasie studio IO Interactive podkreśliło także, aby nie obawiać się wielu podobieństw do serii Hitman. Po pierwszych pokazach wielu przedstawicieli mediów czuło silne naleciałości kultowego agenta 47, jednak studio rozwiało te wątpliwości, podkreślając, że “IO Interactive nie może po prostu nałożyć nowej skórki na grę Hitman i nazwać ją Bond”. Zachęcamy także do zapoznania się z naszymi wrażeniami po sprawdzeniu gry na minionym Gamscomie.

007: First Light zadebiutuje 27 marca 2026 roku na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/007-first-light-has-satisfying-shooting-since-it-isnt-a-failure-state-like-hitman-io-interactive

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

