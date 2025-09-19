IO Interactive zapewnia, że 007: First Light zaoferuje graczom satysfakcjonującą wymianę ognia

Podobno strzelanie w 007: First Light nie będzie ostatnią deską ratunku jak w serii Hitman.

Nadchodząca gra 007: First Light od IO Interactive pozwoli graczom mierzyć się z przeciwnikami nie tylko po cichu, ale także przy pomocy broni palnej. Jak ujawnił w rozmowie z serwisem PC Gamer reżyser rozgrywki Andreas Krogh, walka będzie w pełni satysfakcjonującą alternatywą dla skradania. 007: First Light ma zaoferować satysfakcjonujące strzelanie W serii Hitman walka była traktowana jako swego rodzaju porażka. Większość graczy starała się jej unikać, a sama mechanika strzelania była celowo wymagająca. W przypadku nowej gry o Bondzie twórcy odwracają tę filozofię. Andreas Krogh wytłumaczył:

Tym razem mamy bohatera, dla którego walka dystansowa jest realną opcją. Strzelanie ma być płynne, responsywne i po prostu przyjemne. IO Interactive chce, aby gracze mogli podejść do misji na różne sposoby, czyli próbując skradania, a gdy coś pójdzie nie tak, równie dobrze bawić się w otwartej wymianie ognia. Na początku gry, gracze nie usłyszą jeszcze ikonicznego motywu Jamesa Bonda. Jak wyjaśnił dyrektor audio i misji Dominic Vega, bohater musi zapracować zarówno na swój kod 007, jak i na muzyczne symbole, które od dekad kojarzą się z serią. Ścieżkę dźwiękową tworzy duet kompozytorski The Flight (Joe Henson i Alexis Smith), łączący klasyczne brzmienia orkiestrowe z nowoczesnymi akcentami.

