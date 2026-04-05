Peaky Blinders rośnie w siłę. Netflix rozwija markę i zapowiada aż dwa nowe seriale

Uniwersum Peaky Blinders się rozrasta. Zaledwie kilkanaście dni po premierze filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny platforma Netflix ogłosiła coś, co jasno pokazuje kierunek rozwoju marki – powstaną aż dwa nowe seriale osadzone w tym świecie. To wyraźny sygnał, że Peaky Blinders przestaje być pojedynczą historią, a zaczyna funkcjonować jako rozbudowywane uniwersum. Nowe produkcje mają rozgrywać się dekadę po wydarzeniach z filmu, który sam w sobie stanowił kontynuację serialu zakończonego kilka lat wcześniej.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny to początek nowych historii z tego świata

W centrum nowej opowieści znajdzie się dobrze znana postać – Duke Shelby, syn Tommy’ego Shelby’ego granego wcześniej przez Cilliana Murphy’ego. Co ciekawe, w nowej odsłonie rolę tę przejmie Jamie Bell, zastępując Barry’ego Keoghana, który wcielił się w bohatera w filmie Nieśmiertelny. Zmiana aktora to tylko jeden z elementów nowego otwarcia. Netflix wyraźnie stawia na rozwój świata przedstawionego i nowe pokolenie bohaterów. W obsadzie pojawią się również m.in. Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay oraz Lashana Lynch.