Ród smoka powraca. HBO prezentuje „ostateczny” zwiastun 3. sezonu swojego hitu

Pierwszy odcinek nowego sezonu pojawi się już w przyszłym miesiącu.
Jakiś czas temu informowaliśmy, że 3. sezon znów zmieni historię z książkowego pierwowzoru. Tymczasem powrót wspomnianej produkcji zbliża się wielkimi krokami. HBO postanowiło natomiast podgrzać nieco atmosferę i opublikowało „ostateczny” zwiastun nowych odcinków popularnego serialu osadzonego w świecie Gry o tron.
3. sezon serialu Ród smoka na „ostatecznym” zwiastunie
Najnowszy zwiastun Rodu smoka zapowiada, że w 3. sezonie fani serialu w końcu doczekają się wielkiej bitwy. Nie zabraknie też emocji, spisków i widowiskowych pojedynków. Rzućcie okiem na trailer na dole wiadomości i sprawdźcie, czego jeszcze można spodziewać się po nadchodzących odcinkach popularnego serialu HBO opartego na książce „Ogień i krew” autorstwa George R.R. Martina.
W 3. sezonie Rodu smoka ponownie wystąpią m.in. Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans czy Ewan Mitchell. Do obsady dołączą: Tommy Flanagan jako Lord Roderick Dustin, Dan Fogler jako Ser Torrhen Manderly oraz James Norton w roli Ormunda Hightowera. Współtwórcą, showrunnerem oraz producentem wykonawczym serialu jest Ryan Condal, a drugim współtwórcą i producentem wykonawczym jest sam George R.R. Martin.
Na koniec warto dodać, że 3. sezon serialu Ród smoka zadebiutuje 22 czerwca 2026 roku. Całość będzie składać się z 8 odcinków, a kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień aż do finału, który będzie miał miejsce 10 sierpnia 2026 roku.
