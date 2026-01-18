Nie wiemy, kto będzie nowym Bondem. Ale wiemy, kiedy zostanie wybrany

Decydujące słowo będzie miał tutaj reżyser, który jest obecnie bardzo zajęty dopracowywaniem Diuny 3.
Plotki wokół nowego Jamesa Bonda trwają w najlepsze, a brytyjskie tabloidy co kilka miesięcy wskazują kolejnego faworyta do roli agenta 007. Wiele wskazuje jednak na to, że nazwiska aktora nie poznamy w najbliższym czasie i powinniśmy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Pojawiły się bowiem informacje z wiarygodnego źródła – i dotyczą nie nazwiska, a konkretnego harmonogramu.
W 2026 casting, w 2027 star zdjęć. Dwa nazwiska mają wysokie notowania
Justin Kroll z serwisu Deadline, goszcząc w podcaście My Mom’s Basement, ujawnił, że według jego informatorów obsada nowego Bonda ma zostać wybrana w połowie tego roku. To moment przypadający między końcowym etapem postprodukcji Diuny 3 a okresem jej intensywnej promocji i premiery, zaplanowanej na grudzień 2026.
Denis Villeneuve będzie jesienią mocno zaangażowany w promowanie widowiska science fiction, dlatego zdjęcia do Bonda 26 nie rozpoczną się jeszcze w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że casting zostanie domknięty przed premierą Diuny 3, a prace na planie nowego Bonda ruszą już po jej debiucie – pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku.
Kluczową postacią projektu jest również Steven Knight, scenarzysta znany z Peaky Blinders i Eastern Promises, który pracuje nad scenariuszem dla Amazon/MGM. Według Krolla nowy Bond ma być wyraźnie bardziej brutalny, bliższy pierwowzorowi z powieści Iana Fleminga. Jeden z informatorów stwierdził nawet, że agent 007 powinien wyglądać jak ktoś, kto „mógłby zabić gołymi rękami w mgnieniu oka”. To kierunek, którym ma podążać scenarzysta i osoby odpowiedzialne za casting. Źródła sugerują też, że film może mieć charakter historii początków, sięgając do służby Bonda w Royal Navy i jego pierwszych lat w MI6 – być może w realiach lat 50. lub 60.
A nazwisko aktora? Na dzień dzisiejszy w grze pozostają dwa nazwiska. Amazon/MGM miało naciskać na Jacoba Elordiego, ale nie odbyły się jeszcze przesłuchania. Bardzo wysokie notowania ma też Callum Turner, który ponoć na pewno weźmie udział w castingu, choć informacje ta nie została oficjalnie potwierdzona. Ostatnie słowo należy do Villeneuve’a, więc nie jest jeszcze powiedziane, czy twórca wybierze z tej dwójki, czy też zdecyduje się na kogoś zupełnie innego.
