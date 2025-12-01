Ten film Marvela mógł być zupełnie inny. Studio chciało powierzyć projekt twórczyni jednego z najmniej udanych produkcji

Reżyserka przyznała, że pierwotnie miała nakręcić jeden z wcześniejszych filmów Marvela.
Chloé Zhao ponownie zabrała głos na temat swojej przygody z MCU i ujawniła, że Eternals nie był pierwszym projektem, który zaoferowano jej w ramach współpracy z Marvel Studios. Jak się okazuje, zanim podpisała kontrakt na widowisko o pradawnych istotach, reżyserka była blisko objęcia zupełnie innego filmu z Sagi Multiwersum.
Chloé Zhao chciała wyreżyserować film o Czarnej Wdowie
Zhao wyjaśniła, że Marvel zaprosił ją do rozmów już wcześniej, a pierwszym tytułem, który rozważano w kontekście jej udziału, była Czarna Wdowa z 2021 roku. Ostatecznie przeszkodziły w tym jednak problemy z harmonogramem. W rozmowie reżyserka wróciła również do momentu, w którym jej twórcze doświadczenia ukształtowały pomysł na Eternals.
Przez dziesięć lat podróżowałam po Ameryce, poznawałam różne sposoby życia i budowałam własną relację z naturą. W tym czasie narastało we mnie coś bardzo silnego. Ta wulkaniczna erupcja przybrała formę Eternals. Serce tego filmu to opowieść o panteonie bogów prowadzących rozmowę o naturze człowieczeństwa.
To była moja próba przepracowania pytań, które nosiłam w sobie przez dziesięć lat pracy nad poprzednimi trzema filmami. Uwielbiam opowieści alegoryczne i historie o tworzeniu mitologii. Wychowałam się na mandze i anime. Możliwość pracy w takim świecie była czymś niesamowitym.
Zhao podkreśliła też, że to nie Marvel ją odkrył, lecz ona sama zgłosiła się do studia. Kevin Feige i jego zespół wykazali jednak duże zainteresowanie jej wizją.
Zgłosiłam się najpierw na rozmowę w sprawie Czarnej Wdowy, ale pojawił się konflikt terminów. A kiedy Nate Moore, producent Eternals, pokazał mi wstępny zarys historii, pomyślałam sobie, że to coś wyjątkowego. Dostałam do dyspozycji grupę nieśmiertelnych niczym w greckiej sztuce, którzy mogą dyskutować o człowieczeństwie. Do tego tworzę potwory i bogów z kosmosu. Powinno mnie to przestraszyć, ale chyba mam tendencję do skakania w nieznane, zanim nauczę się pływać.
Na koniec twórczyni odniosła się do ewentualnego powrotu do Marvel Studios. Pomimo mieszanych reakcji na Eternals, nie wyklucza ponownej współpracy.
Tak, wróciłabym. Jeśli pojawi się właściwa historia i jeśli to ona wybierze mnie.
Kevin Feige potwierdził, że Eternals 2 nie znajduje się w planach studia. Oznacza to, że widzowie mogą jeszcze długo czekać na rozwiązanie cliffhangera z końca filmu. Trudno też oczekiwać, aby wątki te trafiły do nadchodzących Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza że Marvel już wiele razy udowodnił, iż potrafi wracać do porzuconych wątków nawet po wielu latach.
