Ten film Marvela mógł być zupełnie inny. Studio chciało powierzyć projekt twórczyni jednego z najmniej udanych produkcji

Chloé Zhao ponownie zabrała głos na temat swojej przygody z MCU i ujawniła, że Eternals nie był pierwszym projektem, który zaoferowano jej w ramach współpracy z Marvel Studios. Jak się okazuje, zanim podpisała kontrakt na widowisko o pradawnych istotach, reżyserka była blisko objęcia zupełnie innego filmu z Sagi Multiwersum.

Chloé Zhao chciała wyreżyserować film o Czarnej Wdowie

Zhao wyjaśniła, że Marvel zaprosił ją do rozmów już wcześniej, a pierwszym tytułem, który rozważano w kontekście jej udziału, była Czarna Wdowa z 2021 roku. Ostatecznie przeszkodziły w tym jednak problemy z harmonogramem. W rozmowie reżyserka wróciła również do momentu, w którym jej twórcze doświadczenia ukształtowały pomysł na Eternals.