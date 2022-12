Dlaczego Wonder Woman 3 została skasowana? Oburzające zachowanie Patty Jenkins

Serwis The Hollywood Reporter przedstawił szokujące informacje o nowym planie rozwoju uniwersum DC Comics przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Nowi włodarze DC Studios zrezygnowali z produkcji Wonder Woman 3, a na kontynuację nie będzie mógł liczyć również Aquaman i Black Adam. Skasowany miał zostać również Człowiek ze stali 2 i nie wiadomo, czy Henry Cavill powróci jeszcze do roli Supermana. James Gunn w serii postów na Twitterze przyznał, że plan jest wciąż opracowywany i niektóre z rewelacji podanych przez THR są prawdziwe, inne tylko w połowie się sprawdziły, zaś jeszcze inne nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Teraz nowe światło na sytuację rzuciło The Wrap, które ujawniło kulisy skasowania trzeciej części Wonder Woman.

Patty Jenkins wolała odejść, niż napisać nową historię dla Wonder Woman 3

Okazuje się, że to nie DC Studios skasowało projekt, ale reżyserka Patty Jenkins zdecydowała się odejść. Producenci Mike DeLuca i Pamela Abdy z Warner Bros. skontaktowali się z reżyserką, aby przedstawić jej swoją opinię dotyczącą zarysu historii na Wonder Woman 3. Według nich scenariusz nie pasował do serii oraz planu uniwersum, mając podobne problemy fabularne co krytykowana poprzednia odsłona serii. Poproszono Jenkins, aby przygotowała kolejny zarys scenariusza z wizją bliższą temu, na czym ma zostać zbudowane nowe uniwersum DC Comics.