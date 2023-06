Pathfinder: Abomination Vaults – kampania crowdfunding już ruszyła!

O pierwszej zapowiedzi gry Pathfinder: Abomination Vaults mogliśmy usłyszeć na początku maja. Ekipa BKOM Studios oddała wtedy w ręce graczy trailer oraz zapowiedziała, że wkrótce ruszy kampania crowdfundingowa, której celem będzie pozyskanie funduszy na sfinalizowanie projektu. Tak też się stało i jeśli nowa gra z uniwersum Pathfinder przyciągnęła Waszą uwagę, to już teraz możecie ją wesprzeć.

Pathfinder: Abomination Vaults już prawie ufundowane

Zbiórka dopiero wystartowała i cieszy się ogromną popularnością. Twórcy raczej nie muszą się martwić, że nie uda się zebrać niezbędnej sumy. Jako minimum ustawiono kwotę 1,280,314 zł, a już teraz deweloperzy mają na koncie ponad 800 tys., które wpłacone zostało przez ponad 3 tys. wspierających. Do zakończenia zbiórki pozostało 27 dni.



Pathfinder: Abomination Vaults jest określane przez deweloperów z kanadyjskiego BKOM Studios jako ARPG z cechami typowymi dla gatunku hack and slash. Będzie to gra stawiająca na zabawę w kooperacji, co wyróżnia ją spośród innych produkcji osadzonych w uniwersum Pathfinder. Fani gier RPG nie powinni być rozczarowani, a jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej, zachęcamy do wgryzienia się w szczegóły przedstawione na stronie zbiórki.