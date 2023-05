Pathfinder: Abomination Vaults – BKOM Studios zapowiada nową grę RPG

Znów otrzymamy świetną okazję, by przenieść się do lubianego uniwersum.

Ekipa BKOM Studios oficjalnie zapowiedziała grę Pathfinder: Abomination Vaults. Deweloperzy przygotowali z tej okazji specjalne wideo, za sprawą którego możemy rzuć okiem na tę nadciągającą produkcję. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Pathfinder: Abomination Vaults stawia na zabawę w kooperacji

Twórcy ogłosili, że już wkrótce wystartuje specjalna zbiórka na platformie Kickstarter, gdzie będą zbierane środki potrzebne na sfinalizowanie projektu jakim jest Pathfinder: Abomination Vaults w wersji na PC.



Pathfinder: Abomination Vaults jest określane przez deweloperów z kanadyjskiego BKOM Studios jako ARPG z cechami typowymi dla gatunku hack and slash. Będzie to gra stawiająca na zabawę w kooperacji, co wyróżnia ją spośród innych produkcji osadzonych w uniwersum Pathfinder. Fani gier RPG nie powinni być rozczarowani, ale na ten moment nie pozostaje nam nic innego, niż poczekać na więcej szczegółów.