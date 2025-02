Path of Exile z kolejnymi szczegółami wydarzenia Legacy of Phrecia. Tytuł doczeka się nowej mechaniki

Kilka dni temu Grinding Gear Games podzieliło się najistotniejszymi informacjami na temat nadchodzącego wydarzenia w Path of Exile, jakim będzie Legacy of Phrecia. Jak się okazuje, nie ujawniono w tamtym czasie wszystkich szczegółów - w sieci pojawił się wpis przedstawiający resztę eventu.

Path of Exile - Grinding Gear Games przedstawia nowości

Legacy of Phrecia wprowadzi do pierwszego Path of Exile zupełnie nowy system endgame’u - do tej pory gracze mieli okazję korzystać drzewka Atlasu, jednak na jakiś czas zostanie ono zastąpione. Wprowadzona zostanie mechanika Idoli, które zdobędziemy losowo podczas pokonywania potworów, lecz pojawi się także opcja kupienia ich za złoto od Faustusa po ulepszeniu czarnego rynku. Niestety w drugim przypadku statystyki przedmiotu poznamy dopiero po jego zakupie.