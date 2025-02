Twórcy Path of Exile ze szczegółami nadchodzącego wydarzenia. Legacy of Phrecia rozpocznie się w przyszłym tygodniu

Kilka dni temu twórcy pierwszego Path of Exile postanowili ogłosić nadchodzące do gry wydarzenie - Legacy of Phrecia. Dzisiaj dowiedzieliśmy się kolejnych szczegółów na temat eventu, w tym datę rozpoczęcia, czas trwania, a także nagrody, jakie otrzymają gracze biorący w nim udział. W sieci pojawił się także zwiastun.

Path of Exile - informacje o Legacy of Phrecia

Wydarzenie Legacy of Phrecia rozpocznie się w 20 lutego o godzinie 21:00 na wszystkich platformach - zakończenie zostało ustalone na 23 marca o takiej samej godzinie. W zależności od feedbacku społeczności Path of Exile event może zostać wydłużony. Mamy otrzymać dostęp do 19 nowych klas Ascendancy, lecz większość z nich była już przedstawiona przez deweloperów w przeszłości. W najnowszym wpisie poznaliśmy szczegóły dotyczące czterech ostatnich opcji: Behemot (Marauder), Ancestral Commander (Marauder), Bog Shaman (Witch) oraz Scavenger (Scion).