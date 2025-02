Twórcy Path of Exile uspokajają społeczność po ostatnim ogłoszeniu. Poznaliśmy szczegóły trzech nowych klas Ascendancy

Twórcy Path of Exile przyznali, że siła Idoli jest na ten moment ciężka do ocenienia, jednak modyfikatory mają mieć od 2 do 3 razy większą moc, niż węzeł w drzewku Atlasu, które zastępuje. Dowiedzieliśmy się również, że istnieje 50 procent szans na zdobycie Idola z ostatniego bossa na mapie, a wspomniane Idole mogą zwiększyć tą wartość. Całe wydarzenie może zostać przedłużone, jeżeli gracze wyrażą chęć kontynuowania. Na samym początku mamy mieć dostęp do 20 slotów na Idole który ostatnie zostanie zwiększony do 32.

Path of Exile zostało wydane 23 października 2013 roku. Tytuł jest dostępny na PC, Xbox One oraz PlayStation 4. We wspomnianym wpisie dowiedzieliśmy się również o trzech nowych klasach Ascendancy.