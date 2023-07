Path of Exile 2 nie ukaże się w tym roku

Do niedawna cisza wokół Path of Exile 2 była niemal całkowita, a grę ogłoszono przecież w 2019 roku. Było to spowodowane faktem, że od tego czasu gra znacznie się zmieniła. Pierwotnie miało to być rozszerzenie Path of Exile 1 i udostępniać mu dodatkową zawartość, ale z czasem narodziło się Path of Exile 2 i jest to całkowicie samodzielna gra.