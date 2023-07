Path of Exile 2 w polskiej wersji językowej? Twórcy dają nadzieję

Informowaliśmy Was już dzisiaj o nowym zwiastunie i materiale z rozgrywki z gry Path of Exile 2. Wielu graczy z naszego kraju zastanawia się, czy produkcja będzie – w odróżnieniu od pierwowzoru – dostępna w języku polskim. Piotr Maciejczak, redaktor rodzimego serwisu gry-online.pl, otrzymał odpowiedź w tej sprawie od głównego projektanta, Chrisa Wilsona, oraz reżysera kreatywnego, Jonathana Rogersa.

Zawsze jesteśmy chętni, aby dodać więcej języków, choć, oczywiście, wymaga to dość dużo pracy, a co ważniejsze, komplikuje proces wydawniczy i dodawanie nowych treści. Chcę przez to powiedzieć, że przy odpowiedniej popularności [gry w danym kraju – dop. red.] zrobimy to. Pytanie zatem brzmi, czy znajdzie się wystarczająco dużo ludzi, którzy będą używać tego języka. Zwykle to Chris odpowiada za tego typu rzeczy, więc prawdopodobnie udzieli lepszej odpowiedzi. Czy badałeś kwestię języka polskiego? (Jonathan Rogers)

Język polski jest naprawdę wysoko na liście. Zauważyliśmy jednak, że nasi polscy przyjaciele całkiem nieźle rozumieją angielski, a ponadto typ gracza, który interesuje się RPG akcji, podjął wysiłek nauczenia się angielskiego, więc nie ma go [polskiego] na liście języków, które koniecznie musimy zaimplementować. (Chris Wolson)