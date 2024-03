Twórcy Path of Exile 2 cieszą się na możliwość rywalizacji z Diablo i Last Epoch

Konkurencja w postaci innych hack’n’slashy nie odstrasza twórców Path of Exile 2.

Kilka dni temu otrzymaliśmy nowe informacje w sprawie Path of Exile 2. Pojawił się gameplay przedstawiający łuczniczkę, a także wierzchowca w postaci potwora Rhoas. Tymczasem portal PCGamesN poruszył w rozmowie z reżyserami produkcji Jonathanem Rogersem i Markiem Robertsem temat konkurencji między grami reprezentującymi gatunek hack’n’slash.

Path of Exile 2 – twórcy nie boją się konkurencji ze strony innych hack’n’slashy

W rozmowie ze wspomnianym wyżej portalem reprezentanci studia Grinding Gear Games przyznali, że premiera Last Epoch i zastosowane w grze rozwiązania wpłynęły na kształt Path of Exile 2. Mowa szczególnie o systemie handlu – jak podkreśla Mark Roberts, deweloperzy nie zamierzają kopiować pomysłów konkurencji, jednak wprowadzają pewne zmiany. W trakcie wywiadu poruszony został również temat tego, jak twórcy zespół ocenia poziom rywalizacji na rynku hack’n’slashy i jakie ma do tego podejście.

Jak się okazuje, deweloperzy z Grinding Gear Games cieszą się na możliwość konkurowania z innymi reprezentantami gatunku. Jonathan Rogers podkreśla, że liczna konkurencja nie ma wpływu na ogólny cel twórców, którzy chcą dostarczyć jak najlepszy produkt. Według Rogersa większa liczba hack’n’slashy przyciąga jednak graczy do gatunku, co przekłada się na ogólnie wyższą liczbę zainteresowanych również grą Path of Exile 2.

Mocno wierzę w to, że konkurencja rodzi doskonałość i szczerze mówiąc, nie mogę się tego doczekać. Myślę, że najlepsze prace nad Path of Exile miały miejsce na początku, wtedy, gdy Diablo 3 było w szczytowej formie, to było niesamowite. – przekazuje Mark Roberts.