Kolejna niespodzianka w Xbox Game Pass. Microsoft doda do usługi jeszcze jedną grę

Na początku kwietnia informowaliśmy o wszystkich grach, jakie pojawią się w Xbox Game Pass w pierwszej połowie miesiąca. Dowiedzieliśmy się również o tytułach opuszczających usługę, aby zrobić miejsce na nadchodzące nowości. Okazuje się jednak, że Microsoft postanowił udostępnić abonentom jeszcze jede, wcześniej nie zapowiadany tytuł.

Xbox Game Pass - Microsoft z ciekawym ogłoszeniem

Na profilu na Twitterze/X należącym do Xbox Canada pojawił się wpis informujący o następnej grze zmierzającej do Xbox Game Pass. Już 10 kwietnia za sprawą subskrypcji otrzymamy dostęp do EA Sports NHL 25 - symulator hokeja na lodzie od EA, który zadebiutował na rynku we wrześniu ubiegłego roku. Tytuł jest dostępny jedynie na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

