Path of Exile 2 na nowym zwiastunie z rozgrywką. Twórcy potwierdzili świetną wiadomość dla graczy

Jak możemy zobaczyć na poniższym zwiastunie, dwuosobowa kooperacja będzie możliwa na jednej konsoli. Gracze będą mogli zagrać wspólnie w Path of Exile 2 na jednym koncie lub zalogować się przy użyciu dwóch oddzielnych kont na tym samym urządzeniu. To świetna wiadomość również dla osób, które chętnie zagrają w tego hack’n’slasha, ale niekoniecznie chcą przechodzić przez proces rejestracji własnego konta.

Path of Exile 2 – nowy zwiastun i kanapowa kooperacja

Na State of Play nie zabrakło Path of Exile 2 , czyli kontynuacji niezwykle popularnego darmowego hack’n’slasha, który pojawi się na PC i konsolach jeszcze w tym roku. Najnowszy materiał prezentuje fragmenty rozgrywki, a także zupełnie nową funkcję, czyli możliwość zagrania w kooperacji na podzielonym ekranie.

Dodatkowo Path of Exile 2 zaoferuje funkcję cross-play, umożliwiającą granie ze znajomymi również z innych platform. Nie zabraknie także cross-progresji, dzięki której wszystkie postępy zachowują się na koncie Path of Exile, a nie na konsoli i logując się na innym urządzeniu, będziemy mogli kontynuować rozgrywkę swoją postacią.

Path of Exile 2 zaoferuje aż dwanaście zróżnicowanych klas postaci, ale produkcja umożliwi łączenie umiejętności z wielu klas razem, aby stworzyć idealny build postaci. Dodatkowo każda klasa posiada trzy specjalizacje Ascendencji, co daje aż trzydzieści sześć klas Ascendencji do wyboru.

Twórcy zadbali również o nowy system klejnotów umiejętności, podwójną specjalizacja w drzewie umiejętności pasywnych oraz mnóstwo nowych przedmiotów i unikalnych bossów, których nie było w pierwszej części serii.

Przypomnijmy, że Path of Exile 2 nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Produkcja pojawi się jeszcze w tym roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.