Kolejne dwie gry za darmo w Epic Games Store. Znamy tytuł następnego prezentu

Nadszedł czwartek, a to oznacza nowe gry w Epic Games Store. Podobnie jak w poprzednich tygodniach, również tym razem sklep zaoferuje dwie gry całkowicie za darmo. W ramach prezentu można odebrać Hidden Folks oraz Totally Reliable Delivery Service. Oferta wystartuje już o godzinie 17:00 czasu polskiego.
Gry za darmo w Epic Games Store
Poznaliśmy również tytuł pierwszej darmowej gry z przyszłego tygodnia. Epic Games Store tym razem rozda przygodówkę z zagadkami, Strange Horticulture. Tytuł zadebiutował w 2022 roku i zebrał entuzjastyczne opinie od graczy.
- Hidden Folks – za darmo
Szukaj ukrytych ludzików w ręcznie rysowanym, interaktywnym, miniaturowym świecie. Odwijaj poły namiotów, przecinaj krzaki, trzaskaj drzwiami i szturchaj krokodyle! Rooooaaaarrrr!!!!!
Pasek z rzeczami pokazuje czego będziesz szukać. Gdy klikniesz któryś z jego elementów, pojawi się podpowiedź. Odkryj wystarczająco dużo rzeczy, żeby odblokować kolejne obszary.
- Totally Reliable Delivery Service – za darmo
Czas dostarczyć przesyłkę. Totally Reliable Delivery Service to wykorzystujący fizykę ragdoll symulator kiepskich kurierów. Pracujcie razem, używając dziwnych maszyn, przydatnych gadżetów i cudów fizyki, aby dostarczyć wszystkie paczki na miejsce.
Zapnij prostotrzymacz i odpal silnik – czas dostarczyć przesyłkę! Razem z trójką znajomych wykonujcie zadania w interaktywnym, otwartym świecie, nie przejmując się planowaniem i koordynacją działań. Totally Reliable Delivery Service – niezawodna gwarancja dostarczenia przesyłki!
Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store
Sklep wciąż oferuje dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać 112 Operator oraz Road Redemption.
