Kolejne dwie gry za darmo w Epic Games Store. Znamy tytuł następnego prezentu

W sklepie Epic Games dostępne będą nowe darmowe gry do odebrania.

Nadszedł czwartek, a to oznacza nowe gry w Epic Games Store. Podobnie jak w poprzednich tygodniach, również tym razem sklep zaoferuje dwie gry całkowicie za darmo. W ramach prezentu można odebrać Hidden Folks oraz Totally Reliable Delivery Service. Oferta wystartuje już o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Gry za darmo w Epic Games Store

Poznaliśmy również tytuł pierwszej darmowej gry z przyszłego tygodnia. Epic Games Store tym razem rozda przygodówkę z zagadkami, Strange Horticulture. Tytuł zadebiutował w 2022 roku i zebrał entuzjastyczne opinie od graczy.

Szukaj ukrytych ludzików w ręcznie rysowanym, interaktywnym, miniaturowym świecie. Odwijaj poły namiotów, przecinaj krzaki, trzaskaj drzwiami i szturchaj krokodyle! Rooooaaaarrrr!!!!! Pasek z rzeczami pokazuje czego będziesz szukać. Gdy klikniesz któryś z jego elementów, pojawi się podpowiedź. Odkryj wystarczająco dużo rzeczy, żeby odblokować kolejne obszary.

Czas dostarczyć przesyłkę. Totally Reliable Delivery Service to wykorzystujący fizykę ragdoll symulator kiepskich kurierów. Pracujcie razem, używając dziwnych maszyn, przydatnych gadżetów i cudów fizyki, aby dostarczyć wszystkie paczki na miejsce. Zapnij prostotrzymacz i odpal silnik – czas dostarczyć przesyłkę! Razem z trójką znajomych wykonujcie zadania w interaktywnym, otwartym świecie, nie przejmując się planowaniem i koordynacją działań. Totally Reliable Delivery Service – niezawodna gwarancja dostarczenia przesyłki!

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać 112 Operator oraz Road Redemption.