Path of Exile 2 z mnóstwem nowości i zmian. Najnowsza aktualizacja ulepszy endgame

Grinding Gear Games ogłosiło największe zmiany w nadchodzącej aktualizacji do Path of Exile 2.

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą Grinding Gear Games zaprezentowało wczoraj wieczorem listę zmian i nowości, jakie pojawią się aktualizacji 0.0.1 do Path of Exile 2. Patch zadebiutuje na wszystkich dostępnych platformach jeszcze w tym tygodniu. Studio na oficjalnym kanale PoE 2 na YouTubie opublikowało film, w którym Jonathan Rogers, dyrektor gry, omówił najważniejsze zmiany, a jest ich całkiem sporo. Aktualizacja najbardziej ucieszy osoby, które już dotarły do endgame’u.

Path of Exile 2 – szczegóły najnowszej aktualizacji

Najwięcej nowości doczeka się końcowy etap gry, znany jako Atlas. Gracze będą mogli liczyć na lepsze zbalansowanie map, dzięki czemu ich przejście zaoferuje więcej nagród. Dodatkowo pojawią się cztery nowe wieże, a częstotliwość występowania bossów zostanie zwiększona na wszystkich mapach. Co więcej, Cytadela otrzyma nowe miejsce na mapie Atlasu, zaś potwory będą szybciej pojawiać się po wejściu w interakcje ze Strongboxem. Gracze mogą również liczyć na zmiany w samej oprawie graficznej i Grinding Gear Games ulepszyło efekty wizualne wielu ataków przeprowadzanych przez wrogów.