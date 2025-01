Wkrótce poznamy szczegóły nadchodzącej aktualizacji Path of Exile 2

Path of Exile 2 to nowej generacji gra RPG akcji w modelu free-to-play, stworzona przez studio Grinding Gear Games i umożliwiająca kooperację nawet 6 graczy. Akcja rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z pierwszej części Path of Exile. Gracze ponownie trafią do mrocznego świata Wraeclast, a ich zadaniem będzie powstrzymanie szerzącego się zepsucia. W Path of Exile 2 znajdziesz zupełnie nową kampanię składającą się z 6 aktów, 100 różnych środowisk, 600 potworów i 100 bossów. – czytamy w opisie gry.