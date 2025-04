Czy Godsmack zaczął się rozpadać? Były już perkusista tego zespołu ujawnił powody odejścia

W usuniętym już nagraniu na Facebooku, perkusista Larkin szczegółowo opisał decyzję o odejściu z zespołu:

Odeszliśmy z zespołu w zeszłym roku po długich rozmowach z Sullym i Robbiem, którzy zrozumieli, że nie chcemy już koncertować. To jest jedyny powód. Z kolei my zrozumieliśmy, że oni wciąż chcą to robić, więc doszliśmy do porozumienia. W końcowym rozrachunku Godsmack wciąż koncertuje, a my żyjemy teraz szczęśliwie naszym życiem. Tony ma już 60 lat, ja za chwilę skończę 58. To nie jest kwestia fizyczna, po prostu chcemy być w domu, blisko tego, co kochamy. Przez 40 lat byłem w trasie, Tony przez 28. Starzejemy się i podjęliśmy decyzję o odejściu.