Elon Musk wyśmiewany przez fanów Path of Exile 2. Miliarder wcale nie jest dobrym graczem?

Elon Musk chce uchodzić za zapalonego gracza. Jeszcze na początku listopada pochwalił się, że jest jednym z najlepszych graczy w Diablo 4: Vessel of Hatred. Grę Blizzarda postanowił odłożyć na półkę i obecnie skupia się na rozwijaniu swojej postaci w Path of Exile 2. Niedawno zmagania miliardera można było śledzić w transmisji na żywo, gdzie pokonywał kolejne poziomy swoją postacią w trybie hardcore. Fani najnowszego hack’n’slasha od Grinding Gear Games zauważyli, że Musk w rzeczywistości nie ma pojęcia o nawet podstawowych mechanikach Path of Exile 2 i wytknęli mu wszystkie błędy. Pojawiły się zarzuty, że zatrudnia on graczy, aby rozwijali postać za niego.

Elon Musk nie potrafi grać w Path of Exile 2? Fani gry wyśmiewają miliardera

Pierwsze co rzuciło się w oczy, to niewyłączenie prywatnego czatu przed rozpoczęciem transmisji na żywo, co wśród streamerów jakiejkolwiek gry jest podstawową czynnością. Przez to widzowie mogli zobaczyć, jak otrzymuje on grafikę wykonaną za pomocą ASCII, która przedstawiała Mario defekującego na imię „Elon”. Był to jednak dopiero początek problemów, jakie Musk miał z Path of Exile 2.