Pasja 2, czyli Zmartwychwstanie Chrystusa – oficjalnie rusza produkcja kontynuacji słynnego filmu biblijnego

Mogę potwierdzić, że kolejny film w reżyserii Mela Gibsona i produkowany przez Icon Productions - 'The Resurrection Of The Christ' - będzie w całości nakręcony w Cinecittà. Początek zdjęć w sierpniu. Potrzebnych będzie wiele konstrukcji w halach zdjęciowych – powiedziała Cacciamani.

Jak wynika z wcześniejszych doniesień, punktem wyjścia dla filmu Gibsona będzie biblijna historia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Gibson zapowiada, że film będzie niezwykle intensywny, określając go jako „kwasowy trip”, który przeniesie Jezusa do „innych światów”. Ma też spotykać się z uczniami i wiernymi. Dokładny kształt fabuły pozostaje jednak nieznany – było co najmniej sześć wersji scenariusza. Wiadomo natomiast, że reżyser napisał ostateczny tekst we współpracy ze swoim bratem oraz Randallem Wallace’em, scenarzystą Braveheart.