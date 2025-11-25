Hugh Jackman w końcu komentuje plotki o powrocie Wolverine’a w Avengers: Doomsday

Czy Wolverine pojawi się w nadchodzącym filmie Marvela Avengers: Doomsday? To pytanie od dłuższego czasu zadają sobie fani. Hugh Jackman przerwał milczenie w tej sprawie podczas wizyty w programie The Graham Norton Show. Aktor, który po Loganie (2017) zapowiadał odejście od roli, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi – ale też nie wykluczył swojego udziału, podsycając spekulacje fanów MCU.

Wolverine w Avengers: Doomsday?

Jackman zażartował, że nawet jeśli z jakiegoś powodu nie mógłby fizycznie zagrać w filmie, Marvel z pewnością znalazłby technologię, by „sprowadzić Wolverine’a” z powrotem. Przypomnijmy, że aktor po raz pierwszy wcielił się w mutanta w 2000 roku, a od tamtej pory zagrał go już 10 razy, ostatnio w hitowym Deadpool & Wolverine. Choć pierwotnie zamierzał odejść od roli po Loganie, zmienił zdanie po obejrzeniu pierwszego Deadpoola i ostatecznie w 2024 roku zadebiutował w MCU. Aktor nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył, że znowu wcieli się w tę postać.