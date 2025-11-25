Zaloguj się lub Zarejestruj

Hugh Jackman w końcu komentuje plotki o powrocie Wolverine’a w Avengers: Doomsday

Jakub Piwoński
2025/11/25 09:45
Czy aktor pojawi się w widowisku?

Czy Wolverine pojawi się w nadchodzącym filmie Marvela Avengers: Doomsday? To pytanie od dłuższego czasu zadają sobie fani. Hugh Jackman przerwał milczenie w tej sprawie podczas wizyty w programie The Graham Norton Show. Aktor, który po Loganie (2017) zapowiadał odejście od roli, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi – ale też nie wykluczył swojego udziału, podsycając spekulacje fanów MCU.

Hugh Jackman
Hugh Jackman

Wolverine w Avengers: Doomsday?

Jackman zażartował, że nawet jeśli z jakiegoś powodu nie mógłby fizycznie zagrać w filmie, Marvel z pewnością znalazłby technologię, by „sprowadzić Wolverine’a” z powrotem. Przypomnijmy, że aktor po raz pierwszy wcielił się w mutanta w 2000 roku, a od tamtej pory zagrał go już 10 razy, ostatnio w hitowym Deadpool & Wolverine. Choć pierwotnie zamierzał odejść od roli po Loganie, zmienił zdanie po obejrzeniu pierwszego Deadpoola i ostatecznie w 2024 roku zadebiutował w MCU. Aktor nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył, że znowu wcieli się w tę postać.

Może. Nigdy więcej nie powiem „nigdy” […] Zagrałem już w dziesięciu filmach, więc myślę, że mają wystarczająco dużo miejsca na wersję mnie z SI.

Fani będą jednak mogli przebierać wśród znanych postaci. Avengers: Doomsday zapowiada się jako największe wydarzenie Marvela od lat – w obsadzie znaleźli się m.in. Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Simu Liu, Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Kelsey Grammer, David Harbour, Patrick Stewart i Ian McKellen. Wciąż niepewny pozostaje udział takich gwiazd jak Jeremy Renner, Tom Holland czy Brie Larson. Elizabeth Olsen i Scarlett Johansson potwierdziły już, że nie pojawią się w filmie. Do MCU powrócą za to Robert Downey Jr. i Chris Evans – choć nie jako Iron Man i Kapitan Ameryka. Downey ma zagrać Doktora Dooma, a rola Evansa wciąż owiana jest tajemnicą. Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Źródło:https://collider.com/avengers-doomsday-hugh-jackman-wolverine-appearance-rumors-response/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


