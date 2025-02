Pasja 2 – zdjęcia ruszą już w marcu? Aktor szykuje się do roli Jezusa

Mel Gibson i Jim Caviezel ponownie łączą siły. Start produkcji kontynuacji losów Jezusa Chrystusa jest co raz bliżej.

Mel Gibson niedawno ujawnił, że produkcja sequela Pasji, zatytułowanego Zmartwychwstanie Chrystusa, jest już na etapie preprodukcji, a zdjęcia mogą rozpocząć się wkrótce. Jim Caviezel ponownie wcieli się w rolę Jezusa, a film ma skupić się na 24 godzinach obejmujących mękę i wydarzenia między ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem. Pomimo licznych opóźnień, projekt ostatecznie nabrał tempa.

Pasja 2 – zdjęcia ruszają już w marcu?

Informacja prasowa ujawniła, że ​​Jim Caviezel, który powtórzy swoją rolę Jezusa w sequelu, jest „zaledwie miesiąc od rozpoczęcia produkcji „Zmartwychwstania”. Może to sugerować, że zdjęcia do filmu ruszą nie w 2026, jak wcześniej sugerowano, ale już w marcu 2025. Aktor najwyraźniej szykuje się już do roli.