Brendan Fraser potwierdza swój powrót w Mumii 4 i najwyraźniej bardzo się z tego cieszy

Fani chyba też powinni być zadowoleni. Mumia wraca do korzeni.

Brendan Fraser oficjalnie przerwał milczenie w sprawie swojego powrotu do kultowej serii Mumia. Aktor, który wcielił się w Ricka O’Connella w filmach z 1999, 2001 i 2008 roku, potwierdził, że nadchodząca czwarta część jest wreszcie projektem, na który czekał od dwóch dekad. Po latach przerwy i nieudanej próbie restartu serii w 2017 roku Universal stawia na powrót do sprawdzonej obsady. Fraser wraca do roli Ricka O’Connella po 17 latach W rozmowie z Associated Press, promując swój nowy film Rental Family, Fraser zdradził, że Mumia 4 będzie dla niego spełnieniem twórczego marzenia:

Ten, który chciałem nakręcić, nigdy nie powstał. (…) Ale ten, który chcę nakręcić, jest już w drodze. Czekałem na to wezwanie 20 lat. (…) Czas dać fanom to, czego chcą.



Ostatni raz aktor pojawił się w serii w Mumii: Grobowcu Cesarza Smoka (2008). Jak ujawnił, trzecia część została osadzona w Chinach głównie z powodów korporacyjnych – Universal chciał wykorzystać fakt, że kraj był gospodarzem Letnich Igrzysk Olimpijskich transmitowanych przez NBC, należące do tej samej grupy medialnej. Mimo tych uwarunkowań Fraser podkreślił, że jest dumny z filmu i pracy całej ekipy, ale dopiero teraz będzie mógł nakręcić taką Mumię, o jakiej zawsze marzył. Do obsady ma też powrócić Rachel Weisz. Aktorka, która grała Evelyn Carnahan w dwóch pierwszych częściach, została zastąpiona przez Marię Bello w Grobowcu Cesarza Smoka, jednak wszystko wskazuje na to, że oryginalny duet wróci. Po trylogii Mumii aktor grał m.in. w Ucieczce z planety Ziemia i Hair Brained, ale jego prawdziwy renesans rozpoczął się wraz z premierą Wieloryba w 2022 roku, który przyniósł mu Oscara. Od tego czasu wystąpił w Czasie krwawego księżyca, Braciach, a obecnie promuje Rental Family. W przyszłym roku zobaczymy go jako Dwighta Eisenhowera w filmie wojennym Presja.

