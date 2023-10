Paradox rozstaje się z Harebrained Schemes po porażce The Lamplighters League

The Lamplighters League okazało się „dużym rozczarowaniem” dla firmy Paradox Interactive. Wydawca zaledwie tydzień po premierze spisał grę na straty, a także potwierdził, że kilka miesięcy wcześniej w Harebrained Schemes – studiu odpowiedzialnym za wspomnianą produkcję – doszło do zwolnień. Okazuje się jednak, że to nie koniec problemów zespołu, który w przeszłości dostarczył na rynek m.in. takie tytuły jak BattleTech czy trylogię Shadowrun. Paradox Interactive postanowiło bowiem rozstać się z Harebrained Schemes.

Paradox Interactive kończy współpracę z twórcami The Lamplighters League

Harebrained Schemes trafiło pod skrzydła Paradox Interactive w 2018 roku. Okazuje się jednak, że współpraca deweloperów ze szwedzką firmą zakończy się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W oficjalnym komunikacie poinformowano bowiem, że drogi twórców The Lamplighters League ze wspomnianym wydawcą rozejdą się już 1 stycznia 2024 roku.