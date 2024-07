Wakacje od gamingu? Nic z tego! Najlepsze pomysły na granie latem - ranking TOP 10

Jak Wy growo spędzacie wakacje? Jest to dla Was czas odpoczynku od gamingu czy może wręcz przeciwnie, wreszcie nadrabiacie zaległości? Bez względu na odpowiedź jedno jest pewne - najbliższy czas warto, pod kątem gier, spędzić nieco inaczej. Tak aby odpocząć od elektronicznej rozrywki, złapać odrobinę świeżego powietrza, a może utrzymać kontakt ze swoim hobby nawet w czasie wycieczek.

Poniżej znajdziecie dziesięć ciekawych pomysłów na granie latem. Niektóre sprawią, że nie rozstaniecie się z grami nawet w trakcie wyjazdów i to bez konieczności podróżowania z konsolą. Inne z kolei pozwolą na złapanie odrobiny świeżego powietrza. W końcu sezon urlopowy to więcej czasu, którego nie warto marnować na to samo co w innych częściach roku. Wtedy sięgnąć po coś innego.

A Wy macie swoje sprawdzone pomysły na granie latem? Jeśli tak, podzielcie się z nimi w komentarzach.

Kup handheld

Czasy konsol przenośnych dawno przeminęły, ale na rynku nadal jest kilka tego typu sprzętów. Najpopularniejszym jest oczywiście Nintendo Switch, na którym można grać w formie przenośnej. Inne opcje to świat komputerów osobistych, gdzie mamy przede wszystkim Steam Deck i Asus Rog Ally. To nic innego jak przenośny PC, na którym można odpalać produkcje chociażby ze Steama. To stały dostęp do gigantycznej bazy tytułów. Można wybrać coś z segmentu AAA, ale warto zwrócić się w stronę czegoś mniejszego. W końcu taki handheld to dobra opcja na wyjazd, aby od czasu do czasu szybko złapać sprzęt, odpalić go w kilka sekund i chwilę pograć. Do tego świetnie nadają się mniejsze gry czy indyki. Tego na chociażby Steam Decku jest całe mnóstwo.

Sprawdź Apple Arcade

Handheld jest drogi i pewnie nie każdy będzie chciał dokonywać takiej inwestycji tylko po to, aby mieć w co grać na urlopie. Alternatywną i dużo tańszą opcją jest Apple Arcade. Jeśli tylko posiadasz iPhone’a to możesz wykupić relatywnie tani, miesięczny abonament i uzyskać dostęp do ogromnej bazy gier. Są to tytuły premium i bez mikrotransakcji. Luksus jak na realia rynku mobilnego. Obecnie Apple Arcade oferuje całe mnóstwo ciekawych produkcji z przeróżnych gatunków. Coś dla siebie znajdą fani strategii, akcji czy gier logicznych. Pewną opcją jest też Netflix Games, który jest za darmo dla każdego posiadacza abonamentu filmowego. Tam jednak baza gier jest dużo skromniejsza. Polecam więc Apple Arcade, w sam raz na krótkie, wakacyjne przerwy na granie, nawet na plaży.

Odpal jakąś grę narracyjną

Gry narracyjne, nie tylko walking simulatory, to świetna opcja na letnie granie. Są krótkie, często tanie (sporo jest dostępnych w usługach subskrypcyjnych), a w wielu przypadkach też lekkie i przyjemne. Do tego oferują zupełnie inne podejście, czy to jeśli chodzi o gameplay czy historię. W szczególności polecam przejrzeć ofertę Annapurna Interactive, gdzie znajdziecie ogrom fantastycznych tytułów. Co jeden to coś innego. Może być więc rockowe The Artful Escape, melancholijny A Memoir Blue, ekscentryczne Sayonara Wild Hearts, a może ciepłe Florence. Opcji jest całkiem sporo. Warto pomyśleć o takich grach właśnie w wakacje, gdzie jest nieco przestrzeni na coś nietypowego i świeżego.