Pamiętacie Kto wrobił królika Rogera? Właśnie nadchodzi jego duchowy następca

Jeszcze niedawno wydawało się, że Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota nigdy nie trafi do kin. Warner Bros. skasowało gotowy film, planując wykorzystać go jako odpis podatkowy. Produkcja została jednak uratowana przez Ketchup Entertainment, a teraz, przed sierpniową premierą, odbyły się pierwsze pokazy dla branży. Reakcje są wyjątkowo pozytywne.

To połączenie aktorskiej gry i animacji, jakiego dawno nie było

Osoby, które miały już okazję obejrzeć Strusia Pędziwiatra i zemstę Kojota, zgodnie podkreślają, że jest to najlepszy film łączący aktorów z animowanymi bohaterami od czasu Kto wrobił królika Rogera?. To wyjątkowy komplement, bo produkcja Roberta Zemeckisa do dziś uchodzi za niedościgniony wzór w tej kategorii. W ostatnich dekadach podobnego efektu próbowały osiągnąć m.in. Kosmiczny mecz, Cool World, Paddington 2, Mary Poppins powraca czy Chip i Dale: Brygada RR, jednak według pierwszych opinii dopiero Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota ponownie zbliżył się do poziomu legendarnego filmu z 1988 roku.