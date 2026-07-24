Coyote vs. ACME na finałowym zwiastunie. To będzie ciężka sądowa batalia

Na kilka dni przed pierwszym publicznym pokazem filmu podczas San Diego Comic-Con wytwórnia Ketchup Entertainment opublikowała finałowy zwiastun długo wyczekiwanego filmu Coyote vs. ACME. Nowy materiał promocyjny pojawił się w czwartek i jest ostatnią zapowiedzią hybrydowej produkcji łączącej aktorów z animacją. Film wyreżyserowany przez Dave'a Greena został ukończony już w 2023 roku, jednak mimo zakończenia prac Warner Bros. Discovery zdecydowało się wówczas całkowicie anulować jego premierę.

Coyote vs. ACME z finałowym zwiastunem

Finałowy zwiastun pokazuje jak Wile E. Kojot, mający za sobą dziesięciolecia nieudanych prób schwytania Strusia Pędziwiatra, postanawia wreszcie rozprawić się z prawdziwym winowajcą swoich porażek, czyli z korporacją ACME, której wadliwe produkty nieustannie zawodziły podczas jego pościgów. Impulsem do działania staje się reklama prawnika Kevina Avery'ego, granego przez Willa Forte'a, zachęcająca do podjęcia kroków prawnych przeciwko ACME. Kojot decyduje się pozwać producenta swoich zawodnych gadżetów i rozpocząć sądową walkę o sprawiedliwość. W zwiastunie pojawia się również motywacyjna przemowa Kevina Avery'ego: