Coyote vs. ACME na finałowym zwiastunie. To będzie ciężka sądowa batalia

Wile E. Kojot szykuje prawną batalię z korporacją ACME. Kto wyjdzie z niej zwycięsko?
Na kilka dni przed pierwszym publicznym pokazem filmu podczas San Diego Comic-Con wytwórnia Ketchup Entertainment opublikowała finałowy zwiastun długo wyczekiwanego filmu Coyote vs. ACME. Nowy materiał promocyjny pojawił się w czwartek i jest ostatnią zapowiedzią hybrydowej produkcji łączącej aktorów z animacją. Film wyreżyserowany przez Dave'a Greena został ukończony już w 2023 roku, jednak mimo zakończenia prac Warner Bros. Discovery zdecydowało się wówczas całkowicie anulować jego premierę.
Coyote vs. ACME z finałowym zwiastunem
Finałowy zwiastun pokazuje jak Wile E. Kojot, mający za sobą dziesięciolecia nieudanych prób schwytania Strusia Pędziwiatra, postanawia wreszcie rozprawić się z prawdziwym winowajcą swoich porażek, czyli z korporacją ACME, której wadliwe produkty nieustannie zawodziły podczas jego pościgów. Impulsem do działania staje się reklama prawnika Kevina Avery'ego, granego przez Willa Forte'a, zachęcająca do podjęcia kroków prawnych przeciwko ACME. Kojot decyduje się pozwać producenta swoich zawodnych gadżetów i rozpocząć sądową walkę o sprawiedliwość. W zwiastunie pojawia się również motywacyjna przemowa Kevina Avery'ego:
To jeden z najbardziej pracowitych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem. Nigdy nawet nie pomyślał o poddaniu się. Uważam, że każdy powinien się tym inspirować.
Film Coyote vs. ACME trafi do kin 28 sierpnia. W obsadzie, obok Willa Forte'a, znaleźli się Lana Condor, John Cena, Tone Bell, Martha Kelly oraz Luis Guzman, a także liczne kultowe postacie z uniwersum Looney Tunes. Scenariusz napisała Samy Burch na podstawie historii stworzonej wspólnie z Jamesem Gunnem i Jeremy'm Slaterem. Producentami filmu są Chris DeFaria oraz James Gunn.
GramTV przedstawia:
Historia filmu była wyjątkowo burzliwa. W listopadzie 2023 roku Warner Bros. Discovery zdecydowało się odłożyć ukończoną produkcję na półkę i skorzystać z odpisu podatkowego o wartości 30 milionów dolarów. Film powstał na podstawie opublikowanego w 1990 roku artykułu Iana Fraziera dla magazynu The New Yorker. W tym samym okresie studio anulowało również premiery filmów Batgirl oraz Scoob! Holiday Haunt. Los produkcji odmienił się dopiero w ubiegłym roku, gdy prawa do filmu przejęło Ketchup Entertainment. Według nieoficjalnych informacji wartość transakcji wyniosła około 50 milionów dolarów, dzięki czemu Coyote vs. ACME ostatecznie doczeka się kinowej premiery po niemal dwóch latach niepewności.
Tak prezentuje się finałowy zwiastun Coyote vs. ACME:
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