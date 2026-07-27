2026 rok ma nowego lidera listy najbardziej dochodowych filmów

Pixar może świętować kolejny wielki sukces. Toy Story 5 przekroczyło magiczną granicę miliarda dolarów i wyprzedziło wszystkich tegorocznych rywali.
Toy Story 5 oficjalnie zostało najbardziej kasowym filmem 2026 roku. Najnowsza odsłona kultowej serii Pixara przekroczyła właśnie 1 miliard dolarów wpływów z kin na całym świecie, wyprzedzając dotychczasowego lidera i potwierdzając, że marka stworzona ponad 30 lat temu wciąż przyciąga tłumy do kin.
Toy Story 5 zostawiło konkurencję w tyle
Film zgromadził już 448 mln dolarów w Ameryce Północnej oraz 573 mln dolarów na rynkach międzynarodowych, co daje łącznie 1,022 mld dolarów. Tym samym wyprzedził Super Mario Galaxy Film (1,001 mld dolarów) i Michaela (1,001 mld dolarów), zostając nowym liderem światowego box office'u w 2026 roku. Na czele box listy są więc obecnie dwa filmy animowane.
Dla Pixara sukces ma szczególne znaczenie. Toy Story 5 w najbliższych dniach powinno również zostać najbardziej dochodową częścią całej serii, wyprzedzając Toy Story 4, które zakończyło kinową przygodę z wynikiem 1,07 mld dolarów.
Przypomnijmy, że piąta odsłona opowiada o kolejnych przygodach Chudego, Buzza Astrala, Jessie i pozostałych zabawek, które tym razem muszą zmierzyć się z nowym zagrożeniem – fascynacją swojej właścicielki Bonnie elektronicznym tabletem dla dzieci. Film zadebiutował w czerwcu z najlepszym otwarciem w historii serii, a pozytywne opinie widzów sprawiły, że przez kolejne tygodnie pozostawał najchętniej wybieraną animacją familijną w kinach.
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