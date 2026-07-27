2026 rok ma nowego lidera listy najbardziej dochodowych filmów

Pixar może świętować kolejny wielki sukces. Toy Story 5 przekroczyło magiczną granicę miliarda dolarów i wyprzedziło wszystkich tegorocznych rywali.

Toy Story 5 oficjalnie zostało najbardziej kasowym filmem 2026 roku. Najnowsza odsłona kultowej serii Pixara przekroczyła właśnie 1 miliard dolarów wpływów z kin na całym świecie, wyprzedzając dotychczasowego lidera i potwierdzając, że marka stworzona ponad 30 lat temu wciąż przyciąga tłumy do kin. Toy Story 5 zostawiło konkurencję w tyle Film zgromadził już 448 mln dolarów w Ameryce Północnej oraz 573 mln dolarów na rynkach międzynarodowych, co daje łącznie 1,022 mld dolarów. Tym samym wyprzedził Super Mario Galaxy Film (1,001 mld dolarów) i Michaela (1,001 mld dolarów), zostając nowym liderem światowego box office'u w 2026 roku. Na czele box listy są więc obecnie dwa filmy animowane.

To jednocześnie trzeci tegoroczny film, który przekroczył granicę miliarda dolarów. Wiele wskazuje jednak na to, że już wkrótce do tego grona dołączy Odyseja Christophera Nolana. Widowisko zarobiło już 639,6 mln dolarów po zaledwie dwóch weekendach i jest na najlepszej drodze do osiągnięcia kolejnego imponującego wyniku. Na horyzoncie znajduje się także premiera Spider-Man: Całkiem nowy dzień, która może jeszcze mocno namieszać w tegorocznym zestawieniu.

GramTV przedstawia:

Dla Pixara sukces ma szczególne znaczenie. Toy Story 5 w najbliższych dniach powinno również zostać najbardziej dochodową częścią całej serii, wyprzedzając Toy Story 4, które zakończyło kinową przygodę z wynikiem 1,07 mld dolarów. Przypomnijmy, że piąta odsłona opowiada o kolejnych przygodach Chudego, Buzza Astrala, Jessie i pozostałych zabawek, które tym razem muszą zmierzyć się z nowym zagrożeniem – fascynacją swojej właścicielki Bonnie elektronicznym tabletem dla dzieci. Film zadebiutował w czerwcu z najlepszym otwarciem w historii serii, a pozytywne opinie widzów sprawiły, że przez kolejne tygodnie pozostawał najchętniej wybieraną animacją familijną w kinach. Przeczytaj recenzję filmu Toy Story 5

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









