Tak wyglądają morskie starcia w Battlefield 6. Nowe mapy, dynamiczna pogoda i uzbrojenie

Jedną z największych atrakcji aktualizacji będzie Tsuru Reef – rozległa mapa oferująca otwarte przestrzenie, na których kluczową rolę odegra współpraca jednostek lądowych, powietrznych i morskich. Twórcy zapowiadają, że dzięki licznym kierunkom natarcia gracze będą musieli stale uważać na zagrożenia nadchodzące z różnych stron.

Battlefield Studios opublikowało obszerny materiał prezentujący rozgrywkę z nadchodzącego 4. sezonu Battlefield 6 . Po wcześniejszym zwiastunie skupionym na walkach morskich twórcy pokazali, jak w praktyce będą wyglądać nowe mapy, mechaniki oraz uzbrojenie.

Do gry powróci również kultowa Wake Island, która otrzyma odświeżoną wersję wraz z nowymi pojazdami i dodatkowymi możliwościami prowadzenia działań bojowych. Studio podkreśla, że obie lokacje zostały zaprojektowane z myślą o intensywnych starciach na wodzie.

Istotnym elementem nowych map będzie dynamiczny system pogody. Wysokie fale nie tylko utrudnią prowadzenie ognia, wpływając na celność podczas walki na morzu, ale mogą również zapewnić chwilową osłonę przed ostrzałem przeciwnika. Odpowiednie wykorzystanie warunków atmosferycznych ma stać się jednym z kluczowych elementów taktyki.

Sezon 4 przyniesie także nowe uzbrojenie. Do arsenału trafią karabin szturmowy EF-88 oraz Carbine, które – jak pokazano w materiale – mają sprawdzić się zarówno podczas walk na średnim dystansie, jak i w bardziej dynamicznych starciach.