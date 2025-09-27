Palworld spotyka Once Human. Niezwykły crossover już w październiku

Starry Studio i NetEase nawiązują współpracę z Pocketpair, twórcami hitowego Palworld. Nadchodzące wydarzenie, ogłoszone podczas Tokyo Game Show 2025, wprowadzi do Once Human unikalną wyspę i zupełnie nowe mechaniki rozgrywki. Rozpoczęcie kolaboracji zaplanowano na 30 października bieżącego roku.

Palworld wkracza do świata Once Human

Oficjalne ogłoszenie współpracy miało miejsce podczas targów Tokyo Game Show 2025, gdzie zaprezentowano również dedykowany zwiastun. W ramach partnerstwa, rozmaite Pals ze świata Palworld zostaną wprowadzone do uniwersum Once Human. Ponadto wydarzenie przyniesie ze sobą ekskluzywne mapy oraz mechaniki rozgrywki, które zostaną zaimplementowane w grze.