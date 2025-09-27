Zaloguj się lub Zarejestruj

Palworld spotyka Once Human. Niezwykły crossover już w październiku

Patrycja Pietrowska
2025/09/27 16:00
Starry Studio i NetEase łączą siły z twórcami Palworld.

Starry Studio i NetEase nawiązują współpracę z Pocketpair, twórcami hitowego Palworld. Nadchodzące wydarzenie, ogłoszone podczas Tokyo Game Show 2025, wprowadzi do Once Human unikalną wyspę i zupełnie nowe mechaniki rozgrywki. Rozpoczęcie kolaboracji zaplanowano na 30 października bieżącego roku.

Palworld
Palworld

Palworld wkracza do świata Once Human

Oficjalne ogłoszenie współpracy miało miejsce podczas targów Tokyo Game Show 2025, gdzie zaprezentowano również dedykowany zwiastun. W ramach partnerstwa, rozmaite Pals ze świata Palworld zostaną wprowadzone do uniwersum Once Human. Ponadto wydarzenie przyniesie ze sobą ekskluzywne mapy oraz mechaniki rozgrywki, które zostaną zaimplementowane w grze.

Wśród potwierdzonych stworzeń, które mają pojawić się w crossoverze, wymieniono Cattivę, Chillet oraz Chillet Ignis. Starry Studio zapowiedziało także wprowadzenie dedykowanej, eventowej wyspy. Crossover zaoferuje również system transformacji. Korzystając ze specjalnych przedmiotów, gracze uzyskają możliwość przemiany w jednego z Palów, co pozwoli na odkrywanie świata z zupełnie nowej perspektywy.

GramTV przedstawia:

Oprócz zapowiedzi eventu z Palworld Starry Studio ogłosiło wydanie aktualizacji Lunar Revelry Visional Wheel. Studio przygotowuje się również do rozpoczęcia innego wydarzenia o nazwie Trial of Misfortune, które ma wystartować 29 września.

Na koniec przypomnijmy, że Once Human zadebiutowało 9 lipca 2024 roku na komputerach osobistych. Gra dostępna jest w modelu free-to-play.

Źródło:https://gamingbolt.com/once-human-x-palworld-crossever-event-announced-kicks-off-on-october-30

Tagi:

News
survival
współpraca
cross-over
free to play
MMO
Once Human
Palworld
kolaboracja
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

