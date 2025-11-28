Darmowa skradanka do odebrania na Steam. Bardzo pozytywne opinie graczy

Jeśli jesteście fanami gier skradankowych, to Steam ma dla was całkiem fajną produkcję całkowicie za darmo.

Na Steamie można obecnie za darmo odebrać Not My War, czyli izometryczną skradankę z widokiem top-down, która cieszy się oceną “Bardzo pozytywne” w recenzjach użytkowników. Choć w sklepie Valve dostępnych są tysiące darmowych produkcji, ta gra zdobyła wyjątkowe zainteresowanie dzięki dopracowanemu gameplayowi, wciągającej historii oraz udanym mechanikom skradania. Kolejna darmowa gra do odebrania na Steam Gatunek top-down stealth rozwija się od czasów wczesnych odsłon Metal Gear i co roku ukazuje się wiele nowych tytułów opartych na tej formule. Graczy przyciąga m.in. towarzyszące misjom napięcie, adrenalina oraz konieczność podejmowania szybkich, przemyślanych decyzji. Not My War z powodzeniem oddaje tę atmosferę, oferując emocje porównywalne z najlepszymi przedstawicielami gatunku.

Gra jest darmowa, funkcjonuje w modelu free-to-play i po dodaniu do biblioteki zostaje na koncie użytkownika na stałe. W tym miejscu odsyłam do odpowiedniej karty na Steam. Not My War zostało stworzone przez 24-Pack Studios przy Uniwersytecie Technologii, Sztuki i Projektowania. Produkcja zdobyła bardzo pozytywne opinie za oprawę wizualną i przyjemną rozgrywkę. Mechanicznie tytuł opiera się na skradaniu, ale mocno akcentuje również eksplorację oraz zarządzanie zasobami. Gracz wciela się w inteligentną fretkę, która przemierza wyspę opanowaną przez agresywne roboty, odkrywając jej tajemnice.

Gameplay przypomina takie izometryczne skradanki jak Invisible, Inc., gdzie kluczowe jest unikanie pola widzenia przeciwników i kreatywne odwracanie ich uwagi. W przeciwieństwie jednak do tamtego tytułu, Not My War nie ogranicza ruchu punktami akcji, co daje dużą swobodę podejścia do wyzwań. Dzięki systemowi zarządzania zasobami opartemu na siatce ważne jest również to, które przedmioty zabiera się ze sobą, a które zostawia, co dodaje grze dodatkowej warstwy taktycznej. Większość graczy kończy pierwsze przejście w jedno posiedzenie, jednak produkcja ma sporą regrywalność. Eksploracja odgrywa kluczową rolę, a użytkownicy podkreślają, że w postapokaliptycznym świecie gry jest wiele do odkrycia.